حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” في 24 ساعة

2022-08-12 / 16:15
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هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.256 حالة في المغرب.

وبلغ مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6811 من الفحوصات الجديدة، 12.323.813 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 3 وفيات ليبلغ عددها الإجمالي 16.267، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 314 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.245.778.

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تعليق واحد

  1. الدولة الوحيدة في العالم لي باقا متشبتة بكورونا و ذلك بهدف البقاء على حالة الطوارئ لتبرير قمع المواطنين و تغيير انتباهم عن الغلاء
    سعر البترول في السوق العالمية اقل من تسعين دولار للبرميل و امبراطور المحروقات لازال يبعه للمواطن بي سعر المائة و ثلاثون دولار

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