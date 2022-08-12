المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.256 حالة في المغرب.

وبلغ مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6811 من الفحوصات الجديدة، 12.323.813 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 3 وفيات ليبلغ عددها الإجمالي 16.267، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 314 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.245.778.

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