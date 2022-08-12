صندوق المقاصة .. تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر
الصورة تعبيرية

تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

2022-08-12 / 14:47
2
هبة بريس

افادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 16,74 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بزيادة قدرها 165,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 51 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (33,02 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التشغيل بلغت 151,1 مليار درهم، منها 86,1 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 3,7 في المائة. من جانبها، ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 10,9 في المائة إلى 36,5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 93,5 في المائة إلى 22,6 مليار درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

2022-08-12 / 13:27
Photo of تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب خلال 2021

تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب…

2022-08-11 / 14:29
Photo of انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 4 دولار في أميركا

انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 4 دولار في…

2022-08-11 / 10:25
Photo of صحيفة : تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري

صحيفة : تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري

2022-08-11 / 10:09
Photo of هواتف “ريلمي” الذكية من السلسلة” C” تحصل على شهادة عالمية

هواتف “ريلمي” الذكية من السلسلة” C” تحصل على شهادة…

2022-08-10 / 21:16
Photo of أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن وسوس ماسة

أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن…

2022-08-10 / 14:49
Photo of قانون مالية 2023… سيخلق ربع مليون منصب شغل في ظرف سنتين

قانون مالية 2023… سيخلق ربع مليون منصب شغل في…

2022-08-10 / 11:55
Photo of مذكرة : وضعية المالية العمومية تبقى متحكم فيها

مذكرة : وضعية المالية العمومية تبقى متحكم فيها

2022-08-10 / 10:14
Photo of الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023

الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023

2022-08-10 / 09:38
Photo of صحيفة إسبانية : المغرب يُخطط لتهميش سبتة ومليلية

صحيفة إسبانية : المغرب يُخطط لتهميش سبتة ومليلية

2022-08-09 / 14:55

‫2 تعليقات

  1. الصندوق يهدف الى تخفيف الضغط على المواطن وهو الشيئ الذي لم نلمسه بل العكس صحيح.

  2. كما ارتفعت ايضا المداخيل الجمركية و بلغت مداخيل الضريبة على المحروقات ما يقرب من 40 مليار درهم، أي أن صندوق المقاصة أصبح لديه فاءض كبير بفضل دعم المواطن للمحروقات عن طريق ضريبة تصاعدية و غير مسقفة ،أضحت هي و الارباح الخيالية التي تجنيها شركاتها كالسيف يقيم ظهر المواطن و يلتهم قوته اليومي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق