تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

هبة بريس

افادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 16,74 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بزيادة قدرها 165,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 51 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (33,02 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التشغيل بلغت 151,1 مليار درهم، منها 86,1 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 3,7 في المائة. من جانبها، ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 10,9 في المائة إلى 36,5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 93,5 في المائة إلى 22,6 مليار درهم.

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