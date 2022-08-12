طقس حار بين 39 و 46 درجة مرتقب يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس _ و م ع

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تعرف عدد من أقاليم المملكة اليوم الجمعة وغدا السبت طقسا حارا (بين 39 و 46 درجة).

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة، غدا السبت بكل من أقاليم وجدة-أنجاد والدريوش وبركان والناظور وتاوريرت وكرسيف.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 43 و45 درجة اليوم الجمعة، بكل من أقاليم بني ملال وخريبكة وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وزاكورة وتارودانت وطاطا.

كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 39 و43 درجة اليوم بكل من أقاليم بولمان ووجدة-أنجاد والدريوش وتازة وبركان والناظور وتاوريرت وكرسيف وفاس ومولاي يعقوب وتاونات ومكناس والفقيه بن صالح وخنيفرة.

وأشارت المدرية في النشرة ذاتها إلى أنه يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 42 و44 درجة غدا السبت بأقاليم كل من تازة وخريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وبولمان وخنيفرة وتارودانت وزاكورة وطاطا

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0