تسليم المطلوبين ومكافحة الإرهاب”.. اتفاق جديد بين المغرب وإسرائيل

هبة بريس _ الرباط

اتفقت إسرائيل والمغرب على تعزيز اتفاقيات تسليم المجرمين والجهود المشتركة ضد الجريمة والإرهاب، وذلك خلال زيارة قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، للرباط التي استمرت خمسة أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصادر القول إن قائد الشرطة الإسرائيلية توصل إلى عدة تفاهمات مع المغرب بشأن الحرب ضد الجريمة والإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تسليم منتهكي القانون الإسرائيليين الفارين.

وأضافت نقلا عن صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن هذه الاتفاقات تضمنت خطوات لم تكن واردة في الصفقات الموقعة سابقا بين البلدين، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقالت الصحيفة إن شبتاي التقى خلال زيارته برئيس جهاز المخابرات المغربي، عبد اللطيف حموشي، وعددا من كبار مسؤولي الشرطة والأمن.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني الإسرائيلي إن زيارة شبتاي تهدف إلى “تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود”

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