بعد توقف لثلاثة أسابيع.. ترامواي البيضاء يستأنف العمل في هذا التاريخ

هبة بريس _ الرباط

وكشفت شركة التنمية المحلية “كازا ترانسبور“ المكلفة بتدبير قطاع النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، أنه سيتم إعادة فتح حركة المرور: بين تقاطع شارع محمد الخامس مع شارع محمد سميحة المتأثر بالأشغال على خطي T1 / T3، ومن تقاطع شوارع الحسن الثاني، مولاي يوسف، شارع علال الفاسي وشارع أكادير، المتضررة من الأشغال على خطوط T1 / T4.

وأوضحت الشركة، أن أشغال تهيئة خطي T3 و T4 من الترامواي بمدينة الدار البيضاء، وصلت لنسبة 65 في المائة من التقدم، بينما وصلت أشغال وضع السكة الخاصة بهذين الخطين لـ80 في المائة من التقدم، مؤكدة أن المرحلة القادمة لتكملة المشروع، لن تؤثر على خدمات الطراموي أو على حركة السير داخل مدينة الدار البيضاء، إذ ستخصص لوضع الأنظمة وتجهيز المحطات ومد الأسلاك الكهربائية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1