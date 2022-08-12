إقليم ستافروبول الروسي يصدر لحوم الدجاج إلى البحرين وقطر لأول مرة

2022-08-12 / 13:31
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هبة بريس _ وكالات

أعلن دينيس بوليوبين، رئيس لجنة المنطقة المعنية بالأغذية والصناعات التحويلية والتجارة والترخيص، أنه لأول مرة، قام المنتجون في إقليم ستافروبول بتصدير لحوم الدجاج إلى البحرين وقطر، كما ظهرت العديد من الدول المستوردة من إفريقيا.

وكتب على تلغرام: “نجح منتجو لحوم الدجاج في ستافروبول في التجارة مع ما يقرب من ثلث دول العالم. وأكبر مستوردي لحوم الدجاج لدينا هم المملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة. ولأول مرة هذا العام، تم التسليم إلى البحرين وقطر أيضًا. في عام 2022، كان عدد كبير من الدول المستوردة من إفريقيا: موزمبيق وكينيا وأنغولا والكونغو والغابون وغانا وغينيا الاستوائية. يتم تسليم المنتجات هناك عن طريق الجو، عبر مطار اسطنبول”.

ووفقا له، تم شحن أكثر من 3% هذا العام إلى الأسواق الخارجية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي – 47.4 ألف طن، ومن الناحية النقدية – 75% أكثر – 123 مليون دولار.

وأضاف: “في النصف الأول من عام 2022، تم إنتاج حوالي 172000 طن من لحوم الدواجن في إقليم ستافروبول. وهذا يتوافق مع مستوى العام الماضي. حاليًا، يتجاوز الإنتاج الفعلي للحوم الدجاج في المنطقة، باستثناء الصادرات، معايير الاستهلاك الموصى بها للإنتاج مرتين تقريبًا، مما يجعل من الممكن ضمان الاحتياجات المحلية للسكان، وأيضًا إمدادات للتصدير. اليوم، تحتل منتجات الدواجن المحلية ما لا يقل عن 70 ٪ في القطاع على أرفف المتاجر في المنطقة”.
وأكد أنه يجري تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال تصنيع لحوم الدواجن في إقليم ستافروبول. ستبلغ الاستثمارات أكثر من ملياري روبل، وسيتم توفير حوالي 400 فرصة عمل، وستزيد قدرات المعالجة بأكثر من 120 ألف طن سنويًا.
اقتصاد
روسيا

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