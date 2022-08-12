شركات صينية كبرى تعلن الانسحاب من بورصة نيويورك

هبة بريس _ وكالات

أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد، الجمعة، انسحابها من بورصة نيويورك.

وقالت “سينوبيك” و”بتروتشاينا” – وهما من أكبر مجموعات الطاقة في العالم – في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب “لانسحاب طوعي” من سوق المال الأميركية.

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية “تشالكو” و”تشاينا لايف” وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.

وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان قبل أيام بتوتير العلاقة بين واشنطن وبكين.

وبعد مغادرة بيلوسي تايوان، ردت الصين بأيام من التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي فرضت فعليا حصارا مؤقتا على تايوان، وأوقفت التعاون مع واشنطن بشأن المناخ وبعض القضايا الأخرى، وجمدت بعض الاتصالات العسكرية

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