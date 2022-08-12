Police officers man a checkpoint in a street in Saudi Arabia's holy city of Mecca on April 3, 2020. - Saudi Arabia on April 2 extended curfew restrictions on Islam's two holiest cities to 24 hours to stem the spread of coronavirus as the number of deaths from the disease rose to 21. (Photo by AFP)

السعودية.. مطلوب يفجر نفسه بواسطة حزام ناسف أثناء القبض عليه

2022-08-12 / 12:57
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هبة بريس _ وكالات

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، ملابسات تفجير أحد المطلوبين أمنيا نفسه بواسطة حزام ناسف.

وقالت في بيان عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها تمكنت من متابعة أحد المطلوبين أمنيا ويدعى عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، وتم رصده في حي السامر بمحافظة جدة، في تمام العاشرة من مساء الأربعاء.

وأشارت إلى أن “المطلوب فجر نفسه بواسطة حزام ناسف”، عند مباشرة إجراءات القبض عليه، مؤكدة “مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن للإصابة”.

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تعليق واحد

  1. الأسف على من تعرضو للإصابة أما هو وأمثاله ممن يعرضون الناس إلى المخاطر إلى أسفل جهنم

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