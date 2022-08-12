لقجع: المغاربة تعبوا من فلسفة خليلوزيتش
قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أن إقالة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش جاءت بسبب ميله لاستبعاد لاعبين مهمين في الفريق، فيما أبدى التزامه بتعيين مدرب جديد قبل أواخر الشهر الجاري.
وزاد: “كان من الضروري أن نوضح لوحيد أن المغاربة قد بدأوا يتعبون من فلسفته. كان من الضروري أن يسير كل واحد في طريقه ورأسه مرفوعة في هذه الفترة التي تم فيها تحقيق انتصارات مهمة”.
وأكد لقجع في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية: ” لا يمكن استبعاد لاعبين بمستوى عال يلعبون في فرق بجميع أنحاء العالم، مهما كان السبب. هذا كان شعور الجمهور واللاعبين”.
وعزا أسباب فسخ عقد خليلوزيتش الى استبعاد لاعبين شاركوا مع المنتخب خلال 6 أو 7 أعوام مع المنتخب وحرمانهم من تمثيل المنتخب”.
مضيفا “كما كان هناك إهمال في تعزيز ارتباط اللاعبين بفريقهم الفني وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، وهو الدور الأساسي للمدرب. ولد هذا شعورا باللامبالاة”.
11 تعليقات
المغاربة تعبوا من فلسفة غلاء المعيشة
نحن المغاربة تعبنا من وجوهكم السوداء انتم كرهتونا فالبلاد
السلام عليكم ما قال لنا سي القجع شحال تقام عليه هاد الفراق بالتراضي ولا خرج الفلوس من جيبو
الشعب يريد العيش الكريم والكرامة والمساواة وهذه هي الفلسفة الحقيقية
فلا طعم لاي رياضة دون هذه الشروط
المدرب هو أولا و قبل كل شيء كوتش يعني عليه الاهتمام كثيرا بالجانب النفسية و الشخصية بدأ اللاعبين ربما احيانا أكثر من الجوانب التقنية.
الآن القرار الذي كان يتطلع إليه الجميع قد تم اتخاذه و الملف قد تم طيُّه و تم تقديم واجب الشكر للسيد وحيد ،يجب الآن النظر إلى القادم
المغاربة تعبوا من فلسفة تهميش التعليم العمومي و هشاشة قطاع الصحة و الغداء الذي انهك جيوب المواطن المغربي الفقير.
أما كرة القدم فقد أصبحت مصدر الشغب و الكلام الفاحش .انها حقا أفيون الشباب العاطل.
الشعب تعب منك ومن فلسفتك أنت.يجب عليك الإدلاء بالمبلغ الذي حصل عليه هذا العجوز ومن أين صرفت مستحقاته من أي ميزانية بالظبط.كما يجب على المجلس الاعلى للحسابات فتح جميع الملفات المتعلقة بالجامعة الملكية لكرة القدم للإطلاع على من المسؤول عن صرف الملايين والملايير على هذا الميدان و أين تذهب هذه الأموال مع العلم أنه لحد الآن لا نتائج ملموسة في ميدان كرة القدم ماعدا تأهل المنتخب لمونديال قطر.
لقد تعبة و سءمت من اداء الضراءب دون الحصول على ابسط الحقوق في توفير التعليم و الصحة لابناءي … تعبت من فلسفة كل يوم ارتفاع في الاسعار في حين اجري بقي مستقر لخمس سنوات ، سىءمت من اللا عدل الاجتماعي ..
هناك مقولة تنسب للدكتور مصطفى محمود، مفادها أن أكبر إنجاز حققته انظمة الدول المتخلفة هو انها استطاعت إقناع شعوبها بأن التأهل لكأس العالم إنجاز كبير وإن تخلف التعليم والصحة شيء عادي. والتأهل للكأس لا يعني شيئا أصلا بغير الفوز، وحتى لو فازت اي من دولنا في ذلك الميدان، فهو فوز مصادفة وليس فوز جدارة، فهذا الفوز مر ويقابله فشل في مئات الميادين الأخرى، وبريق مثل هذا الفوز سيختفي حتما سريعا.
تحدث الكثيرون عن نجاح أيسلندا، تلك الدولة الأوروبية الصغيرة بسكانها ومساحتها، في الوصول الى نهائيات كأس العالم في روسيا، غير مدركين أنها من الدول الأكثر تقدما وازدهارا في العالم بفضل جودة نظم الصحة والتعليم فيها، وشبه انعدام الفساد الإداري والسياسي في نظامها. والطريف أن غالبية لاعبيها من غير المحترفين، فبينهم مخرج ومصور سينمائي وسمسار عقارات وخمسة أطباء ومحام وفنان موسيقي وهكذا.
ولو قارنا ما صرفته لإيصال فريقها، في مرحلة التحضير التي استغرقت سنوات، للمونديال والصرف عليهم هناك وإعادتهم الى وطنهم، لوجدنا أن ما صرف يقل عما صرفته دولة عربية ثانوية على وفدها الإداري لمراقبة تلك اللعبة، دع عنك المشاركة فيها.
فريق ايسلندا يمكن ان يكون افراده قدوة لمجتمعهم، أما معظم فرقنا، بأخلاقيات معظم لاعبينا ومستوياتهم التعليمية وطموحاتهم، فهم بحق أسوة غير حسنة لشباب مجتمعاتهم، وخاصة الأطفال، الذين اقتنعوا بأن الركض وراء الكرة أجدى لهم من الركض وراء العلم والدراسة والعمل الجاد.
تعبنا من الإنتظار فيما يخص مستحقاتنا من التصفيات القضائية المكدسة في المحاكم، رغم بيع ممتلكات الشركة إلى جانب عدم بيع بعض منها ، والسبب غير معروف.
مثال على ذلك مجموعة شركة شرف فرتيما. (منذ 2017).؟؟؟؟؟؟،
السلام عليكم على كل حال شكرا جزيلا لتلبية الطلب المتزايد من الشعب. اما فيما يخص الكاس فالاقصاء شيء مفروغ منه ،نتمنى ألا يكون من البدايه.