فيفا يعلن رسمياً تغيير موعد انطلاق كأس العالم في قطر.. هذه دوافع القرار

هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس 11 أغسطس/آب 2022، أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني أمام الإكوادور، وهو ما خلق وضعاً غريباً بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.

وعادة يقام حفل الافتتاح قبل انطلاق أول مباراة في البطولة.

تقليد في كأس العالم

ستلعب قطر، صاحبة الضيافة، المباراة الأولى لها في تاريخ كأس العالم أمام الإكوادور في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي بعد حفل الافتتاح باستاد البيت الذي يسع نحو 60 ألف متفرج.

ويتسق هذا التغيير مع تقليد دائم بأن تضم المباريات الافتتاحية أصحاب الضيافة أو حاملي اللقب.

وقد تم تغيير موعد مباراة السنغال وهولندا في المجموعة الأولى، التي كانت ستفتتح البطولة، لتلعب في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي بدلاً من 13:00 يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بدلاً من مباراة قطر والإكوادور.

فيما لم يتأثر موعد مباراة إنجلترا وإيران بالمجموعة الثانية، أو المباراة الأولى للولايات المتحدة في البطولة أمام ويلز بنفس المجموعة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً.

كأس العالم سيستمر 29 يوماً

ووافقت لجنة تضم رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة لفيفا والرئيس جياني إنفانتينو على هذا التغيير.

كما أوضح فيفا في بيان “أن القرار جاء بعد تقييم المسابقة وتداعيات عملية التشغيل، وبعد عملية تشاور وباتفاق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والبلد المضيف”.

يعني هذا التغيير امتداد المنافسات إلى 29 يوماً حتى النهائي الذي سيقام في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبعد جولات عديدة من بيع التذاكر باع المنظمون 1.8 مليون تذكرة حتى الآن.

وأضاف فيفا: “سيتم إبلاغ حاملي التذاكر عبر البريد الالكتروني بإعادة جدولة المباريات المحددة، وستظل تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ والموعد الجديدين”.

علاوة على ذلك، سيسعى فيفا لمعالجة أي قضايا تنشأ جراء هذا التغيير على أساس كل حالة على حدة.

يذكر أن هذه أول نسخة من كأس العالم ستقام في منطقة الشرق الأوسط ولأول مرة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بدلاً من المواعيد التقليدية بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز لتجنب الحر الشديد بالمنطقة.

واستضاف استاد لوسيل، الذي سيشهد المباراة النهائية، أول مباراة رسمية في وقت سابق عندما فاز العربي على الريان في دوري نجوم قطر.

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