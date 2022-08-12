جونسون آند جونسون” توقف بيع بودرة “تالك” للأطفال على مستوى العالم

2022-08-12 / 11:27
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة جونسون أند جونسون أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التالك على مستوى العالم في عام 2023، بعد أكثر من عامين من إنهاء مبيعاتها في الولايات المتحدة لمنتج أثار آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بسلامة المستهلك.

وقالت الشركة إن هذا يأتي ضمن دراسة شاملة لعمليات الشركة العالمية، واتخذت الشركة بناء عليها قرارا بالانتقال إلى مجموعة منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة.

وفي عام 2020 ، أعلنت شركة جونسون أند جونسون عن وقف بيع بودرة التالك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا بسبب انخفاض الطلب عقب انتشار معلومات بشأن سلامة المنتج، ووسط موجة ضخمة من القضايا القانونية ضد الشركة التي رفعها عدد من المستهلكين والناجين الذين يقولون إن منتجات التالك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة.

ووصل عدد القضايا التي رفعت على الشركة في حينها إلى حوالي 38 ألف دعوى قضائية

وتنفي الشركة الاتهامات قائلة إن الاختبارات العلمية والترخيص الممنوح للمنتج أظهر أن التالك الخاص به آمن وخال من الأسبستوس

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إقليم ستافروبول الروسي يصدر لحوم الدجاج إلى البحرين وقطر لأول مرة

إقليم ستافروبول الروسي يصدر لحوم الدجاج إلى البحرين وقطر…

2022-08-12 / 13:31
Photo of شركات صينية كبرى تعلن الانسحاب من بورصة نيويورك

شركات صينية كبرى تعلن الانسحاب من بورصة نيويورك

2022-08-12 / 13:00
Photo of السعودية.. مطلوب يفجر نفسه بواسطة حزام ناسف أثناء القبض عليه

السعودية.. مطلوب يفجر نفسه بواسطة حزام ناسف أثناء القبض…

2022-08-12 / 12:57
Photo of الجزائر: محاكمة قريبة للناشط السياسي رشيد نكاز

الجزائر: محاكمة قريبة للناشط السياسي رشيد نكاز

2022-08-12 / 10:59
Photo of دراسة: رصد فيروس جديد في الصين وهذه أعراضه

دراسة: رصد فيروس جديد في الصين وهذه أعراضه

2022-08-12 / 10:24
Photo of ريان إير” تعلن إنتهاء حقبة التذاكر المنخفضة التكلفة

ريان إير” تعلن إنتهاء حقبة التذاكر المنخفضة التكلفة

2022-08-12 / 10:17
Photo of تظاهرات في البرازيل “دفاعا عن الديمقراطية”

تظاهرات في البرازيل “دفاعا عن الديمقراطية”

2022-08-12 / 10:14
Photo of مرشح ديمقراطي للرئاسة الأمريكية يدعو بايدن للاعتراف بدولة فلسطين

مرشح ديمقراطي للرئاسة الأمريكية يدعو بايدن للاعتراف بدولة فلسطين

2022-08-12 / 09:24
Photo of الجزائر.. أزمة بسبب نقص حليب الأطفال

الجزائر.. أزمة بسبب نقص حليب الأطفال

2022-08-12 / 09:19
Photo of أميركا.. مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب لـ”أف.بي.آي” في أوهايو

أميركا.. مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب لـ”أف.بي.آي” في أوهايو

2022-08-12 / 09:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق