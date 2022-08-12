مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط يدعو المغرب والجزائر الى مناقشة الملفات الخلافية

2022-08-12 / 10:34
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هبة بريس _ متابعة

دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا.

ماكسيم طالب الدول العربية بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا

وأكد المبعوث الأوكراني أن “بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق”، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.

وأوضح المبعوث الأوكراني رؤية بلاده في كثير من قضايا المنطقة، حيث شدد على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل، لافتا إلى أنه “لابد أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة”.

وأبدى ماكسيم قلقه من التطورات في اليمن، مدينا “هجمات الحوثيين التي تعرضت لها السعودية والإمارات”.

ودعا ماكسيم الجزائر والمغرب لتكثيف اللقاءات الدبلوماسية ومناقشة الملفات الخلافية بين البلدين، مؤكدا تقديره للمبادرة العربية التي تم بموجبها إنشاء مجموعة الاتصال بشأن الأزمة في أوكرانيا.

و انتهت الجلسة “دون أي تعقيب من المندوبين الدائمين على كلمة مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط”.

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