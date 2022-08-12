FILE PHOTO: Workers in protective suits walk on a street, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai, China June 9, 2022. REUTERS/Andrew Galbraith/File Photo

دراسة: رصد فيروس جديد في الصين وهذه أعراضه

2022-08-12 / 10:24
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هبة بريس _ وكالات

دقت دراسة ناقوس الخطر حول الاشتباه بظهور “فيروس جديد” في الصين، بعد تسببه في إصابة 35 شخصا في مقاطعتي شاندونغ وخنان على مدار عامين تقريبا حتى عام 2021، وفقا لموقع “ساينس أليرت”.

ويطلق على الفيروس ” لانغيا هنيبا” ويعرف اختصارا باسم”لاي في”، وهو مرتبط بفيروسي “نيباه” و”هيندرا”، القادران على “قتل البشر” بعد الإصابة بهما، وفقا مجلة “نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين”.

بدت الأعراض التي تم الإبلاغ عنها خفيفة في الغالب مثل “الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والصداع”.

كان لدى نسبة أقل من المصابين مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، واضطرابات في وظائف الكبد والكلى، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة نتيجة المرض.

حسب الدراسة فلا توجد مؤشرات عن “إمكانية انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر”، لكنه في الوقت ذاته قريب وثيق لفيروسين آخرين قادرين على الانتقال بين البشر وهما “نيباه وهيندرا

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