فاس..تشييع جثمان شرطي بعد وفاته الغامضة احتراقا بالداخلة

2022-08-12 / 10:20
1

ع محياوي – هبة بريس

تم تشييع جثمان شرطي بمقبرة فاس ظهر يوم أمس الخميس، بحضور مسؤولين أمنيين بعد أسبوعين من وفاته رفقة زميله، في ظروف غامضة قبل العثور على جثتيهما متفحمتين بمنزل كانوا يقطنونه قيد حياتهما بحي المسيرة الثاني بمدينة الداخلة.

و تم نقل جثمان الضحية من الداخلة إلى فاس الى مسقط رأسه حيث تقطن عائلته في عمارة بساحة فلورانسا وسط المدينة الجديدة.

ودام التشريح الطبي لجثتي الهالكين أسبوعين بعد العثور عليهما في المنزل في 28 يوليوز الماضي، بناء على أوامر قضائية للبس الذي يلف ظروف وحيثيات وفاتهما ، بعدما تم تداول أخبار عن احتراقهنا بسبب تسرب الغاز من مسخن للماء بالمنزل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحسيمة..اعتقال شخص اعتدى على رجال الشرطة بآلة راضة

الحسيمة..اعتقال شخص اعتدى على رجال الشرطة بآلة راضة

2022-08-12 / 19:34
Photo of وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

2022-08-12 / 19:23
Photo of عثمان بنشافي…رحالة مغربي امزابي يبلغ الكركرات على متن دراجته الهوائية

عثمان بنشافي…رحالة مغربي امزابي يبلغ الكركرات على متن دراجته…

2022-08-12 / 18:29
Photo of المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” في 24 ساعة

المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” في 24…

2022-08-12 / 16:15
Photo of صحيفة ”: 12 دولة و22 جهاز أمن في الاتحاد الأوروبي أبرموا عقوداً للتزود ببرنامج “بيغاسوس”

صحيفة ”: 12 دولة و22 جهاز أمن في الاتحاد…

2022-08-12 / 16:12
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بين بميدلت و الريش

انقطاع مؤقت لحركة السير بين بميدلت و الريش

2022-08-12 / 16:06
Photo of طقس حار بين 39 و 46 درجة مرتقب يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة

طقس حار بين 39 و 46 درجة مرتقب يومي…

2022-08-12 / 14:25
Photo of بعد توقف لثلاثة أسابيع.. ترامواي البيضاء يستأنف العمل في هذا التاريخ

بعد توقف لثلاثة أسابيع.. ترامواي البيضاء يستأنف العمل في…

2022-08-12 / 14:17
Photo of مندوبية : معدل البطالة عرف ارتفاعا ملحوظا لدى الشباب

مندوبية : معدل البطالة عرف ارتفاعا ملحوظا لدى الشباب

2022-08-12 / 11:44
Photo of عمالة مكناس تحتفل باليوم الوطني للمهاجر

عمالة مكناس تحتفل باليوم الوطني للمهاجر

2022-08-12 / 11:25

تعليق واحد

  1. اللهم ارحمهما و صبر اهلهما ان كانت هناك جريمة فسوف تظهر بحول الله لان الحق يعلى و لا يعلى عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق