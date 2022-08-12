فاس..تشييع جثمان شرطي بعد وفاته الغامضة احتراقا بالداخلة

2022-08-12 / 10:20
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ع محياوي – هبة بريس

تم تشييع جثمان شرطي بمقبرة فاس ظهر يوم أمس الخميس، بحضور مسؤولين أمنيين بعد أسبوعين من وفاته رفقة زميله، في ظروف غامضة قبل العثور على جثتيهما متفحمتين بمنزل كانوا يقطنونه قيد حياتهما بحي المسيرة الثاني بمدينة الداخلة.

و تم نقل جثمان الضحية من الداخلة إلى فاس الى مسقط رأسه حيث تقطن عائلته في عمارة بساحة فلورانسا وسط المدينة الجديدة.

ودام التشريح الطبي لجثتي الهالكين أسبوعين بعد العثور عليهما في المنزل في 28 يوليوز الماضي، بناء على أوامر قضائية للبس الذي يلف ظروف وحيثيات وفاتهما ، بعدما تم تداول أخبار عن احتراقهنا بسبب تسرب الغاز من مسخن للماء بالمنزل.

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