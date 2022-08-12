ريان إير” تعلن إنتهاء حقبة التذاكر المنخفضة التكلفة

2022-08-12 / 10:17
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هبة بريس

أعلن رئيس شركة “ريان إير” الإيرلندية للطيران ميشيل أوليراي، اليوم الخميس، عن نهاية حقبة التذاكر المنخفضة التكلفة للسفر على متن خطوطها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، عن أوليراي، قوله إن ” عصر التذاكر ب 10 يورو انتهى بسبب ارتفاع أسعار المحروقات”، مضيفا أنه لا مجال للعودة إلى هذه التذاكر خلال الأعوام المقبلة”

وصرح أن متوسط أسعار تذاكر “رايان إير” سيرتفع ليبلغ حوالي 50 يورو في أفق الخمس السنوات المقبلة.

وأضاف أن الأسعار المنخفضة التكلفة والتي ترافقها مجموعة من العناصر خاصة الأمتعة، من شأنه أن يزيد من التكلفة الإجمالية للرحلة ذهابا وإيابا إلى عدة مئات من الجنيهات ويقوض الطلب

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