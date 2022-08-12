تظاهرات في البرازيل “دفاعا عن الديمقراطية”

2022-08-12 / 10:14
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هبة بريس

تظاهر الآلاف في عدة مدن برازيلية، “دفاعا عن الديمقراطية” في مواجهة هجمات الرئيس جايير بولسونارو المتكررة على نظام التصويت قبل أسابيع من حلول موعد الانتخابات.
وتنظم المظاهرات على وقع مخاوف من احتمال عدم احترام الرئيس الذي يحل متأخرا في استطلاعات الرأي نتيجة انتخابات أكتوبر في ظل محاولاته المتكررة التشكيك في النظام الانتخابي البرازيلي.

وقال عميد جامعة ساو باولو كارلوس جلبيرتو جونيور أمام حشد من مئات الأكاديميين ورؤساء النقابات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع المدني “بعد مئتي عام على استقلال البرازيل، علينا التفكير في مستقبلنا.. لكننا نركز بدلا من ذلك على منع انتكاسنا

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