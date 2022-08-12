مرشح ديمقراطي للرئاسة الأمريكية يدعو بايدن للاعتراف بدولة فلسطين

هبة بريس _ وكالات

أعلن الدكتور جيروم سيغال، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أنه سيتحدى الرئيس جو بايدن في ترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2024..

ودعا سيغال، الذي خسر مؤخراً معركة الانتخابات التمهيدية لحاكم ولاية ماريلاند، بايدن إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال سيغال في بيان إن بايدن هو أول رئيس أمريكي منذ ما يقارب من نصف قرن يدير ظهره للسعي من أجل السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، عندما قال إن حل الدولتين يبدو بعيد المنال.

وأضاف سيغال أن هذا التصريح يثير الشفقة، وكان فارغاً أمام رئيس فلسطيني معتدل.

وأوضح سيغال أن بايدن صرح بأن حل الدولتين هو أمر بعيد المنال، ولكن الحقيقة بعيدة عن ذلك، إذ أصدر الفلسطينيون إعلان الاستقلال والدولة في عام 1988، وهناك 162 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي دولة تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وليست عضواً بشكل كامل بسبب معارضة الولايات المتحدة فقط.

وأكد أنه بإمكان بايدن الاعتراف بدولة فلسطين بأمر تنفيذي ليجلب حل الدولتين إذا رغب حقاً بذلك.

وأشار سيغال أنه مع اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين فإن أوروبا الغربية ستفعل ذلك، وقال :” دولة فلسطين ستبدأ بممارسة السيادة في غزة، وستعترف حماس بشرعية الدولة الجديدة وستتنافس على السلطة داخل الديمقراطية الفلسطينية”.

ولسيغال خبرة عميقة في الصراع العربي- الإسرائيلي، ومن مؤلفاته كتاب ” غصن الزيتون من فلسطين: إعلان الاستقلال الفلسطيني والطريق للخروج من المأزق الحالي”.

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