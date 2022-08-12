This undated image released by the FBI shows investigators from Homeland Security and the FBI conducting a search on a computer. - Police around the world arrested 150 suspects, including several high-profile targets, involved in buying or selling illegal goods online in one of the largest-ever stings targeting the dark web, Europol said on October 26, 2021. HunTOR also recovered millions of euros in cash and bitcoin, as well as drugs and guns. (Photo by Handout / FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FBI " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

أميركا.. مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب لـ”أف.بي.آي” في أوهايو

2022-08-12 / 09:14
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هبة بريس _ وكالات

قتلت الشرطة الأميركيّة، الخميس، مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات على مواجهة مسلّحة.

وحصلت الواقعة في وقتٍ يسود الغضب أوساط اليمينيّين على خلفيّة تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مار الاغو في فلوريدا، علما بأنّ لا مؤشّرات تفيد بوجود رابط بين الواقعتَين.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنّ مسلّحًا حاول اقتحام مركز الجهاز في مدينة سينسيناتي في أوهايو، صباح الخميس.

وأشار بيان “أف.بي.آي” إلى أنّ الواقعة “فعّلت جرس الإنذار واستجابة عناصر وحدة مسلّحة خاصة في مكتب التحقيقات الفدرالي، فلاذ الشخص بالفرار”.

وبحسب وسائل إعلام محلّية، استعمل الشخص قاذفا للمسامير (آلة لقذف المسامير تعمل بواسطة ضغط الهواء) وكانت بحوزته بندقيّة من نوع أيه-آر 15 وقد فرّ بسيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنّ قوات إنفاذ القانون لاحقت المهاجم.

وتابع “عندما توقّفت السيارة، جرى تبادل لإطلاق النار بين الشرطيّين والمشتبه به”.

وقد لجأ الرجل إلى حقل ذرة، حيث حاصرته قوّات الأمن التي حاولت دون جدوى التفاوض معه للاستسلام، حسب ما قال متحدّث باسم شرطة أوهايو مساءً.

ولوّح الرجل البالغ 42 عامًا بسلاحه الناريّ في اتّجاه الشرطة التي أطلقت النار بعد ذلك. وقد أُعلِن مقتله على الفور.

والأربعاء، ندّد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بتهديدات تعرّض لها الجهاز على خلفيّة دهم دارة ترامب.

ووصف راي التهديدات بأنّها “مؤسفة وخطيرة”.

وقال راي إنّ “العنف ضدّ أجهزة إنفاذ القانون ليس الحلّ، أيًّا يكُن الشخص الذي أثار استياءك”.

ولم يعلن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل إلى الآن السبب الذي استدعى تفتيش دارة ترامب في فلوريدا.

لكنّ وسائل إعلام أميركيّة أشارت إلى أنّ عمليّة التفتيش تمّت بموجب مذكّرة قضائيّة على خلفيّة اشتباه بسوء التعامل بوثائق سرّية أرسِلت إلى مار ايه لاغو بعد خروج ترامب من البيت الأبيض في يناير 2021.

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