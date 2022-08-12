A street with traffic is pictured during a sandstorm in Riyadh, Saudi Arabia, May 17, 2022. REUTERS/Ahmed Yosri

وفاة لاعبي جمباز سعوديين بـ”حادث مروع”

2022-08-12 / 09:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلن نادي ضمك السعودي، الخميس، وفاة لاعبي لعبة الجمباز فئة الناشئين، مشاري علي محمد جراح، وعبدالعزيز علي محمد جراح.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع “تويتر”، برقية تعزية بعد وفاة اللاعبين الشابيين الشقيقين نتيجة حادث مروري

وتم نقل اللاعبين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنهما فارقا الحياة هناك، وفقا لتصريحات شقيق لاعبي الجمباز.

ونادي ضمك الرياضي، من محافظة خميس مشيط في جنوب المملكة، واحد من أبرز الأندية السعودية في ألعاب القوى

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