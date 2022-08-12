وفاة لاعبي جمباز سعوديين بـ”حادث مروع”

هبة بريس _ وكالات

أعلن نادي ضمك السعودي، الخميس، وفاة لاعبي لعبة الجمباز فئة الناشئين، مشاري علي محمد جراح، وعبدالعزيز علي محمد جراح.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع “تويتر”، برقية تعزية بعد وفاة اللاعبين الشابيين الشقيقين نتيجة حادث مروري

وتم نقل اللاعبين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنهما فارقا الحياة هناك، وفقا لتصريحات شقيق لاعبي الجمباز.

ونادي ضمك الرياضي، من محافظة خميس مشيط في جنوب المملكة، واحد من أبرز الأندية السعودية في ألعاب القوى

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