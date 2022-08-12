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طقس الجمعة ..جو حار بعدد من مناطق البلاد

2022-08-12 / 09:00
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الجمعة، أن يصبح الطقس حارا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السايس سهول تادلة، الرحامنة، هضاب الفوسفاط، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح شمال غرب البلاد مع بروز رعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، ونزول قطرات مطرية أو زخات رعدية بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط، ومناطقهما الغربية المجاورة، المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط وكذلك بالريف وستصل محليا الى الواجهة المتوسطية

وستنتشر سحب آتية من الجنوب مصحوبة بقطرات مطرية وبرعد جنوب الأقاليم الصحراوية ، فيما ستتكون كثل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا قرب السواحل الشمالية والوسطى ، هذا فضلا عن تناثر غبار بالجنوب وبالجنوب-الشرقي للبلاد ، مع هبات رياح قوية نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وما 22 و 26 درجة بين درجة بالسايس، الريف الواجهة المتوسطية، السهول الغربية للأطلس وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وما بين طنجة والرباط ، وقليل الهيجان ما بين الرباط وكاب سيم ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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