أكثر من 100 ألف بريطاني ينضمون لحملة رفض دفع فواتير الغاز والكهرباء

2022-08-11 / 23:28
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هبة بريس - وكالات

أعلن منظمو حملة “لا تدفعي يا بريطانيا!” عن انضمام أكثر من 100 ألف مواطن لحملتهم، احتجاجا على سياسات السلطات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وغلاء المعيشة.

وقال منظمو الحملة، التي انطلقت في يونيو الماضي، وتدعو المواطنين لعدم دفع الفواتير اعتبارا من أكتوبر المقبل: “نحن لا نريد أن ندفع ثمن أرباح شركات الطاقة

ويحتج المشاركون في الحملة على ما يصفونه بـ “خمول” السلطات البريطانية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وقال المنظمون أن الحملة ستنفذ ما أعلنت عنه فقط في حال حصولها على تأييد مليون بريطاني لها بحلول 1 أكتوبر المقبل.

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