أصيلة ..الوقاية المدنية تعيد بطاقة تعريف وطنية سقطت بالخطأ من زبونة فندق

2022-08-11 / 23:03
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هبة بريس - مكتب طنجة

تدخلت عناصر الوقاية المدنية ، مساء اليوم الخميس 11 غشت، على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة أصيلة ، لاعادة بطاقة تعريف وطنية سقطت من سيدة من أعلى شرفة فندق .

وبحسب مصادر محلية ، فان محاولات بعض المواطنين ومرتفقي الفندق العثور على بطاقة التعريف الوطنية، باءت بالفشل، بعد أن علقت بأعلى شجرة الامر الذي صعب مأمورية متطوعين ليتم ربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية التي لم تتردد في التوجه الى عين المكان ومباشرة عملية البحث .

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من العثور على البطاقة الوطنية وتسليمها لصاحبتها ،حيث ترك هذا التدخل انطباعًا حسنا لدى الحاضرين الذين تابعوا تفاصيل العملية في موقع الحدث.

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‫5 تعليقات

  1. الوقاية المدنية قامت بواجبها البديهي بالرغم من ذلك يستحقون الثناء

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