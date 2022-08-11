الناظور .. عمال النظافة لجماعتي بني انصار وأزغنغان يحتجون ضد التضييق النقابي

2022-08-11 / 22:23
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هبة بريس – وجدة

نظم المكتب النقابي لعمال شركة SOS لقطاع النظافة والنفايات المنزلية بجماعتي بني أنصار وأزغنغان، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية إنذارية، عشية يوم الخميس 11 غشت الجاري، أمام مقر التعاون بين العلماء بالناظور.

وحسب بلاغ للمكتب النقابي توصل موقع “هبة بربس” بنسخة منه، فالوقفة الاحتجاجية اتت نتيجة التضييق الممارس في حق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، من طرف إدارة الشركة.

وأضاف البلاغ ان الشركة لا تعير اهتماما للقانون وأن التدبير المفوض من طرف مؤسسات الدولة أصبح مرتعا للاستغلال البشع للإنسان دون حسيب أو رقيب حيث دعا المكتب النقابي كافة المنخرطين إلى التضامن القطاعي لتحقيق المراد مع تحميل كامل المسؤلية للشركة وللجهة مانحة الصفقة.

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