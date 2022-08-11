“استبدال الاعفاءات الضريبية “..الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن

هبة بريس - الرباط

تتجه الحكومة المغربية ، الى اقرار دغم مباشر للأسر المغربية ، بغية اقتناء السكن بدل النفقات الضريبية التي كانت تخصص لهذ الغرض .

وبحسب توجهات إعداد مشروع قانون موازنة العام 2023، فان الحكومة المغربية تسعى ابتداء من السنة المقبلة الى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بعد تسجيل صعوبات في تقييم الاثار الاجتماعية والاقتصادية للنفقات الضريبية .

ويعتبر الولوج إلى السكن اللائق مظهرا من مظاهر العيش الكريم حيث سيتم استبدال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقارين بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن بطريقة مباشرة .

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