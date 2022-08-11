“استبدال الاعفاءات الضريبية “..الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن

2022-08-11 / 21:41
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هبة بريس - الرباط

تتجه الحكومة المغربية ، الى اقرار دغم مباشر للأسر المغربية ، بغية اقتناء السكن بدل النفقات الضريبية التي كانت تخصص لهذ الغرض .

وبحسب توجهات إعداد مشروع قانون موازنة العام 2023، فان الحكومة المغربية تسعى ابتداء من السنة المقبلة الى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بعد تسجيل صعوبات في تقييم الاثار الاجتماعية والاقتصادية للنفقات الضريبية .

ويعتبر الولوج إلى السكن اللائق مظهرا من مظاهر العيش الكريم حيث سيتم استبدال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقارين بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن بطريقة مباشرة .

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‫2 تعليقات

  1. دعم سيجعل أسرا مغربية كثيرة تمتلك السكن باعتبارهومن أساسيات الحياة الكريمة.

  2. هذه مبادرة جد طيبة بحيث ستشجع الشباب على اقتناء السكن الى جانب التشجيع على الزواج لان السكن يعد أحد التحديات الكبرى التي تقف وراء عزوف الشباب عن الزواج فمرحبا بهذه الخطوة المحمودة والكريمة

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