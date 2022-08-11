طه فروزش

إيران ..اغتيال الداعية السني الشهير الشيخ طه فروزش

2022-08-11 / 21:29
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هبة بريس - وكالات

اغتيل صباح اليوم الشيخ طه فروزيش، أحد أبرز علماء أهل السنة في منطقة صحراء التركمان بمحافظة گلستان شمال شرق إيران، والذي تعرض للتسمم حسب أقارب المتوفى، وذلك حسبما أفاده مراقبون للداخل الإيراني.

يذكر أن الشيخ طه من الدعاة المحسوبين على التيار السلفي، وكان خطيبًا للجامع ويترأس مدرسة دينية أهلية لتعليم القرآن والسنة في بلدة أورجنلي بمنطقة كلالة التركمانية.

ومنذ سنتين فقط توفى 3 آخرون من زملاء الشيخ فروزش، الذين كانوا ينشطون في الدعوة بطريقة مريبة، حسب المراقبين إثر إصابتهم بالتسمم أو أمراض مزمنة أدى لوفاتهم عاجلا.

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