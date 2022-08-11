ألعاب التضامن الإسلامي..المغرب يحرز ذهبية وزن أقل من 46 كلغ في التايكواندو

2022-08-11 / 20:56
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هبة بريس- و م ع

فازت المغربية سكينة الصاحب بالميدالية الذهبية لمسابقة وزن أقل من 46 كلغ في التايكواندو، اليوم الخميس، وذلك ضمن ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بمدينة قونية التركية.

وتغلبت لاعبة التايكواندو المغربية في المباراة النهائية على الأذرية مينايا أكبروفا (13-1 و12-0).

وقالت الصاحب في تصريح للصحافة “الفوز بميدالية ذهبية ضد منافسين أقوياء كان صعبا”.

وأضافت أن المباراة ضد الأذرية كانت تكتيكية للغاية “لكنني تمكنت من الفوز بفضل التداريب المكثفة والاستعدادات الجيدة رفقة مدربي”.

وفي اليوم الأخير من منافسات التايكواندو ،المقررة غدا الجمعة، سيحاول ثلاثة رياضيين مغاربة الفوز بميداليات، وهم أيوب الباسل (وزن أكثر من 87 كلغ) وفاطمة الزهراء أبوفارس (وزن أكثر من 73 كلغ) ومريم خولال (وزن أقل من 62 كلغ).

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