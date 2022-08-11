الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطالب بحماية الملك الغابوي من الحرائق والاستيلاء غير المشروع

هبة بريس- متابعة

وجه “الفريق الاشتراكي” بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى الحكومة بخصوص الإجراءات المتخذة لاستكمال التحديد النهائي للعقار الغابوي بعمالة طنجة-أصيلة وحمايته من الحرائق والاستيلاء غير المشروع.

وجاء في سؤال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر الطاهر، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “الواقع أبرز عدة خروقات في التدبير العقاري للملك الغابوي، سواء من حيث تأمين الملك الغابوي عن طريق عمليات التحديد ووضع الأنصاب الغابوية وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري، أو من حيث الاستغلال الغير القانوني، عن طريق الاستيلاء الغير المشروع أو الحيازة العشوائية والنهب الذى يتعرض له”.

وذكر أن للملك الغابوي أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا ضرورة “الاستغلال المعقلن لهذا الوعاء العقاري وتعزيز الاستثمار فيه والحفاظ عليه من الضياع

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