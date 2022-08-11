أنظمة التقاعد.. المساهمات المحصلة تفوق 54 مليار درهم في سنة 2021

هبة بريس - و م ع

أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 54,2 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأوضح التقرير أن التعويضات سجلت، من جهتها، زيادة بنسبة 4 في المائة إلى 59,8 مليار درهم، مضيفا أن الاحتياطيات المكونة من طرف هذه الأنظمة بلغت 330,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. كما سجلت هذه الاحتياطيات نموا سنويا متوسطا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغت احتياطيات نظام المعاشات المدنية 75 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2020 و3 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.

وبالنسبة للعجز التقني المتراكم للنظام خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ إجمالي 31,9 مليار درهم، و40,1 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز تقني له في سنة 2014.

وفي ما يتعلق بتوظيفات أنظمة التقاعد، فقد بلغت 322,8 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بسنة 2020 ، و2,4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وتتكون هذه التوظيفات، باستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة 60,5 في المائة من سندات الاقتراض و30.2 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية.

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