شركة بريطانية تعلن بدء أشغال حفر بئر غاز في منطقة “لالة ميمونة” نواحي القنيطرة

هبة بريس - وكالات

قالت شركة “إس دي إكس إينيرجي” العاملة في مجال البحث واستكشاف النفط والغاز الطبيعي عن بدء أشغال حفر بئر استكشاف في منطقة “للاميمونة” نواحي مدينة القنيطرة شمال العاصمة المغربية.

وأفادت الشركة البريطانية، في بيان صحفي نشرته على موقعها الخميس، بأن أشغال حفر بئر استكشاف (SAK-1) انطلقت يوم السبت الماضي جنوب منطقة “للاميمونة”، مضيفة أن “الحفر يستهدف خزان “غيباس” بعمق حوالي 1108 متر مما سيمكن من إتمام الالتزام المتبقي بشأن امتياز جنوب للاميمونة”.

وحسب معطيات البلاغ، فإن (SAK-1) هي أول اشغال حفر ممولة بالكامل وتشمل بئرين على مساحة حوض “إس دي إكس الغرب”، مشيرا إلى أنه “من المقرر التخطيط لحفر ثلاثة آبار أخرى في الربع الرابع من هذه السنة وفق نتائج الحفر وطلب العملاء”.

وأضاف البلاغ “الهدف من عملية الحفر هو إضافة احتياطات للسماح بمواصلة توريد الغاز لعملائنا بما يتماشى مع متطلباتهم التعاقدية” مشيرا الى ان “نجاح عملية الحفر (SAK-1) ستفتح لنا منطقة استكشاف جديدة في منطقة الغرب من مركز الإنتاج الحالي لدينا مع تحديد العديد من آفاق المتابعة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0