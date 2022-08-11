شركة بريطانية تعلن بدء أشغال حفر بئر غاز في منطقة “لالة ميمونة” نواحي القنيطرة

2022-08-11 / 19:57
0
هبة بريس - وكالات

قالت شركة “إس دي إكس إينيرجي” العاملة في مجال البحث واستكشاف النفط والغاز الطبيعي عن بدء أشغال حفر بئر استكشاف في منطقة “للاميمونة” نواحي مدينة القنيطرة شمال العاصمة المغربية.

وأفادت الشركة البريطانية، في بيان صحفي نشرته على موقعها الخميس، بأن أشغال حفر بئر استكشاف (SAK-1) انطلقت يوم السبت الماضي جنوب منطقة “للاميمونة”، مضيفة أن “الحفر يستهدف خزان “غيباس” بعمق حوالي 1108 متر مما سيمكن من إتمام الالتزام المتبقي بشأن امتياز جنوب للاميمونة”.

وحسب معطيات البلاغ، فإن (SAK-1) هي أول اشغال حفر ممولة بالكامل وتشمل بئرين على مساحة حوض “إس دي إكس الغرب”، مشيرا إلى أنه “من المقرر التخطيط لحفر ثلاثة آبار أخرى في الربع الرابع من هذه السنة وفق نتائج الحفر وطلب العملاء”.

وأضاف البلاغ “الهدف من عملية الحفر هو إضافة احتياطات للسماح بمواصلة توريد الغاز لعملائنا بما يتماشى مع متطلباتهم التعاقدية” مشيرا الى ان “نجاح عملية الحفر (SAK-1) ستفتح لنا منطقة استكشاف جديدة في منطقة الغرب من مركز الإنتاج الحالي لدينا مع تحديد العديد من آفاق المتابعة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

2022-08-11 / 19:23
Photo of “هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان الوهمي ” ل”لكاف”

“هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان…

2022-08-11 / 18:23
Photo of إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة اليوم الاربعاء

إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة…

2022-08-10 / 17:17
Photo of التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم القادم

التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم…

2022-08-09 / 14:15
Photo of مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل إمام مغربي

مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل…

2022-08-09 / 11:10
Photo of إنطلاق عودة المهاجرين المغاربة إلى بلد الإقامة وتوقعات مرحلة الذروة نهاية غشت

إنطلاق عودة المهاجرين المغاربة إلى بلد الإقامة وتوقعات مرحلة…

2022-08-09 / 00:37
Photo of القضاء المغربي يوافق على ترحيل “هاكر فرنسي ” مطلوب للعدالة الأمريكية

القضاء المغربي يوافق على ترحيل “هاكر فرنسي ” مطلوب…

2022-08-08 / 19:02
Photo of وفاة مسن على متن رحلة جوية بين أمستردام وطنجة

وفاة مسن على متن رحلة جوية بين أمستردام وطنجة

2022-08-08 / 18:25
Photo of لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية المتضاربة مصالحهم

لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية…

2022-08-08 / 11:07
Photo of منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

2022-08-08 / 10:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق