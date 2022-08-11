اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

هبة بريس - متابعة

لقي شاب مغربي يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه، أول أمس السبت، بعد تعرضه لهجوم من ثور في مهرجان للثيران الهائجة ببلدية سونيا في مدينة فالنسيا.

وتعرض الشاب المغربي ، لاصابات خطيرة ،بعدما هاجم الثور مجموعة من الشباب على مستوى شارع “التو” بمدينة فالنسيا ، ليتم نقله الى المستشفى حيث لفظ هناك انفاسه الاخيرة.

ونشر مكتب رئيس البلدية بيان على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه :” نشعر بالحزن لنشر الخبر المروع عن وفاة شاب أصيب بجروح خطيرة الجمعة الماضية بركلة ثور”.

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