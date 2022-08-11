اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان
هبة بريس - متابعة
لقي شاب مغربي يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه، أول أمس السبت، بعد تعرضه لهجوم من ثور في مهرجان للثيران الهائجة ببلدية سونيا في مدينة فالنسيا.
وتعرض الشاب المغربي ، لاصابات خطيرة ،بعدما هاجم الثور مجموعة من الشباب على مستوى شارع “التو” بمدينة فالنسيا ، ليتم نقله الى المستشفى حيث لفظ هناك انفاسه الاخيرة.
ونشر مكتب رئيس البلدية بيان على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه :” نشعر بالحزن لنشر الخبر المروع عن وفاة شاب أصيب بجروح خطيرة الجمعة الماضية بركلة ثور”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
قدر الله وما شاء فعل رحمة الله عليه
إنا لله وإنا إليه راجعون نتمنى من الله أن يتغمده برحمته الواسعة
تعددت الأسباب والموت واحد فليرحمه الله ويسكنه فسيح جنانه.
لماذا ألقى بنفسه إلى التهلكة بالذهاب إلى هناك !!