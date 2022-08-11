تصدير الحبوب.. السماح لـ 12 سفينة بمغادرة الموانئ الأوكرانية

هبة بريس - وكالات

أفاد منسق الأمم المتحدة الموقت في مركز التنسيق المشترك لمبادرة البحر الأسود، فريدريك كيني، بالسماح لـ12 سفينة بمغادرة الموانئ الأوكرانية بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال إن هذه السفن تضم «أكثر من 370 ألف طن متري من الحبوب ومخزونات غذائية أخرى».

وأضاف أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بدأ ببداية جيدة للغاية، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث «زيادة» كبيرة في طلبات العبور.

وتابع: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان ترجمة تنفيذ المبادرة إلى نتائج حقيقية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية».

ووقعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو اتفاقا مع تركيا والأمم المتحدة للسماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود.

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