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“هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان الوهمي ” ل”لكاف”

2022-08-11 / 18:23
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هبة بريس - الرباط

تلقت الجزائر مرة أخرى صفعة مدوية، بعد فشل مناوراتها الخبيثة الرامية لادخال صنيعتها “البوليساريو” الى أروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، وذلك من خلال محاولة – يائسة- للضغط من اجل تغيير المادة 4 من النظام الاساسي للاتحاد الافريقي .

النظام العسكري الحاكم بالجزائر ، عاد بخفي حنين من مشاركته في المؤتمر 44 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنزانيا، بعد احباط محاولته في ضم “الكيان الوهمي ” كعضو في الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، عبر كلمة ركز فيها رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفزاف، على التعديلات التي مست النظام الأساسي لـ “الكاف”. خلال الجمعية العمومية الثالثة والأربعين، التي جرت العام الماضي في الرباط.

ومس الفصل الرابع من النظام الأساسي لـ “الكاف”، خلال الجمعية العمومية التي نظمها يوم 12 مارس الماضي، والتي شهدت انتخاب “باتريس موتسيبي” رئيسا جديدا لـ “الكاف”.

وقبل أن يطرأ التعديل على المادة 4 من النظام الأساسي للإتحاد الإفريقي، كانت تنص “على أن “الكاف” مفتوح لجميع الطلبات المقدمة من الإتحادات الوطنية الإفريقية كممثلين رسميين يديرون كرة القدم في بلدانهم”.
لكن بعد المصادقة، أصبح لا يمكن لدولة غير عضو في الأمم المتحدة الجلوس في هيئة دولية ذات طبيعة ثقافية أو رياضية أو غيرها.

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تعليق واحد

  1. هذا الخبر يجب ان يصل للعصافير ديال بوزبال الذين يعردون في الفيسبوك مبروك عليهم هذا الخبر الصار شكرا للمملكة العزيزة المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها

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