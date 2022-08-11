سبتة..اعتراض “فانتوم” على متنه خمسة مرشحين للهجرة

2022-08-11 / 18:07
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هبة بريس - مكتب طنجة

اعترضت البحرية الاسبانية بسبتة المحتلة اليوم الخميس، قاربا من نوع “فانتوم” قبالة ساحل المدينة يقوده شخصان وعلى متنه 5 مرشحين للهجرة السرية.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم اعتراض القارب “فانتوم” بعدما تعرض لعطب تقني ، حيث تم توقيف شخصان كانا يقودان القارب الى جانب خمسة مهاجرين تم تسليمهم للسلطات بسبتة المحتل.

وكان الحرس المدني الاسبانية بسبتة المحتلة قد اعترضت أيضا يوم الثلاثاء قاربا سريعا على متنه 600 كيلوغرام من الحشيش يقوده شخصان من سبتة أيضا جرى اعتقالهما.

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