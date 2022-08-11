“الغارديان”: الرئيس الصيني يزور السعودية الأسبوع المقبل

هبة بريس _ وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنّه لا يملك معلومات ليقدمها، في الوقت الحالي، بشأن ما ورد في تقرير إعلامي يُفيد بأنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أنّ السعودية تخطّط لإقامة حفل استقبال لشي، يشابه ذاك الذي مُنح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في أوّل رحلة له إلى الخارج كرئيس، من دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات.

وأضافت أنّ الترحيب الذي يجري تحضيره للزعيم الصيني “يتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي مُنح للرئيس الأميركي جو بايدن”، ما يعكس العلاقات المتوترة بين البلدين، والنفور الشخصي بين بايدن والزعيم السعودي الفعلي محمد بن سلمان.

ورأت أنّ الرئيس الصيني يعتزم “تعزيز الروابط بين بكين والرياض”، وتقديم الصين على أنّها حليف للمملكة العربية السعودية، في وقت تتراجع علاقتها مع واشنطن.

وأشارت إلى أنّ الصين هي الشريك التجاري الأهم للملكة العربية السعودية، فالصين هي المشتري الأكبر للنفط السعودي.

وذكرت أنّ الصين لم تتخذ أي موقف تجاه حرب المملكة على اليمن، أو قطعها للعلاقات مع قطر، أو جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وبيّنت أنّه استعداداً للزيارة، التي من المتوقع أن تشمل الرياض وجدة ومشروع مدينة نيوم الضخمة، ستُرفع آلاف اللافتات الصينية المرحّبة بالرئيس، وستُدعى مئات الشخصيات المرموقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0