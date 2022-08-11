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129 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-11 / 16:33
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هبة بريس

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 129 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.164 حالة في المغرب.

مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7254 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.317.02 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

الفترة نفسها سجلت حالتي وفاة (2) ليبلغ عددها الإجمالي 16.264، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 294 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.245.464.

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