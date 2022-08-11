تسجيل 10 إصابات مؤكدة بمرض الفيالقة في إسبانيا

هبة بريس _ وكالات

تم تسجيل عشر حالات إصابة بمرض داء الفيالقة، في مدينة كاسيريس الإسبانية، توفي منهم مريضان، حسبما ذكرت صحيفة موندو، نقلا عن الخدمة الصحية المحلية.

“وتم إدخال المرضى إلى مستشفى سان بيدرو دي الكانتارا في كاسيريس وهم يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، حيث تم اكتشاف حالتين إيجابيتين أخريين في الساعات القليلة الماضية بالإضافة إلى الحالات السبع المبلغ عنها سابقا. يضاف إليها حالة إيجابية أخرى للمريض الذي أدخل المستشفى بعد ظهور الأعراض في 3 أغسطس”.

ومن بين المصابين العشرة، بقي ستة في المستشفى، وخرج اثنان، وتوفي اثنان وهما امرأة تبلغ من العمر 54 عاما ورجل يبلغ من العمر 70 عاما، وكلاهما مصاب بأمراض أورام متقدمة.

ويلاحظ أن معظم الحالات تحدث في منطقة سان جورج حيث كان المرضى يعيشون أو يعملون هناك. ومع ذلك، لا تعتبر السلطات المحلية هذا تفشيا لداء الفيلق، لعدم وجود صلة وبائية بين الحالات، ولا يوجد خطر على الصحة العامة.

يشار إلى أن دائرة الصحة العامة من 4 إلى 9 أغسطس، أخذت 30 عينة من مناطق مختلفة من كاسيريس، بما في ذلك أكثر من 15 عينة من منطقة ساو خورخي ولم يتم رصد عدوى، ومع ذلك، للحصول على النتيجة النهائية، يجب الانتظار 20 يوما. كما ورد أن نافورة روديو بارك ونوافير مياه الشرب أغلقت لأسباب احترازية

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