حصيلة مؤقتة.. 10 آلاف شخص غرقوا بشواطئ المملكة و32 منهم لقو مصرعهم

هبة بريس _ الرباط

سجلت المديرية العامة للوقاية المدنية منذ بداية شهر ماي وإلى غاية 15 يوليوز الماضي، ما مجموعه 9482 حالة غرق بجميع الشواطئ المغربية، المحروسة وغير المحروسة منها.

ووصل عدد الذين توفوا جراء الغرق منذ بداية فصل الصيف، ابتداءا من شهر ماي الماضي إلى غاية 15 يوليوز المنصرم، إلى 32 وفاة، من بينهم 21 بالشواطئ غير المحروسة، و11 وفاة بالشواطئ المحروسة.

ولم تتمكن فرق الوقاية المدنية من العثور على 20 مفقود، منهم 13 غريق بالشواطئ غير المحروسة، و7 مفقودين بالشواطئ المحروسة. وتم إنقاذ وإسعاف 9430 شخصا أحياء، من مجموع الغرقى، 182 منهم بالشواطئ غير المحروسة، مقابل 9248 بالشواطئ المحروسة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر عدد الغرقى بمجموع 3200 غريق؛ 3153 منهم بالشواطئ المحروسة، مقابل 47 غريق بالشواطئ غير المحروسة، إضافة إلى 10 وفيات بالشواطئ غير المحروسة، و5 وفيات، 3 منهم بالشواطئ غير المحروسة وحالتي وفاة بالشواطئ المحروسة.

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