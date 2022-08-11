مقتل رجل دين بارز في طالبان جراء هجوم بالعاصمة الأفغانية

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول بالمخابرات، إن الشيح رحيم الله حقاني، رجل الدين البارز في حركة طالبان، قُتل في هجوم في كابل، الخميس.

وأكد عبد الرحمن، مسؤول المخابرات في الحي الذي وقع فيه الانفجار بالعاصمة الأفغانية، مقتل حقاني.

وقالت أربعة مصادر لرويترز إن الهجوم وقع في مدرسة دينية بالعاصمة الأفغانية عندما فجر رجل فقد ساقه في السابق متفجرات مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار، وقالت المصادر إن طالبان تحقق في الحادث.

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