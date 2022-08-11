رسمياً : جامعة كرة القدم تنفصل عن المدرب “وحيد خاليلوزيتش”

هبة بريس _ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيش، رسميا بالتراضي بسبب اختلاف الرؤى بينهما حول الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وأوضح بلاغ لجامعة الكرة أنه بـ”النظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي”.

وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التى أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة”، كما أوضح البلاغ أن وحيد خاليلوزيتش “تمنى حظا سعيدا للنخبة الوطنية”.

وشددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانيات للتهيئ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022 المرتقبة في شهر نونبر المقبل.

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