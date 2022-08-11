رسمياً : جامعة كرة القدم تنفصل عن المدرب “وحيد خاليلوزيتش”

هبة بريس – رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس عن فك الارتباط بالمدرب وحيد خليلوزيتش بالتراضي بسبب تباين الرؤى بين الطرفين.

وجاء في بلاغ الجامعة : “بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كاس العالم قطر 2022 ، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي .

وفي هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التى اشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل الى نهائيات كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى السيد وحيد خاليلوزيتش حظا سعيدا للنخبة الوطنية.

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