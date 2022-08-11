نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ”كورونا”…فيديو

2022-08-11 / 13:05
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هبة بريس _ وكالات

دخل عدد من المشاركين في الاجتماع الوطني لكوريا الشمالية في نوبة من البكاء بعد إعلان شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إصابته بفيروس “كورونا”.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها التلفاز الحكومي وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ملامح الحزن والاندهاش التي بدت على وجوه الحضور، بعد إعلان يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري، عن إصابة زعيمهم بـ”حمى شديدة جراء كورونا”.
وأعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، أنها “ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس كورونا في بلادها”

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن كيم يو جونغ، قولها: “إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية”.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء “كوفيد-19” في بلاده.

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