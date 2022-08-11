عرض لمحبي النوم! شركة تبحث عن الأشخاص الأكثر نعاساً

2022-08-11 / 12:43
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هبة بريس _ وكالات

نُشِر إعلان وظيفة لأكثر الأمريكيين نُعاساً، ويطلب أشخاصاً قادرين على النوم في الأماكن العامة، وفي مكان عملهم، أو حتى في نافذة متجر في وضح النهار، بحسب صحيفة The Times البريطانية، الخميس 11 أغسطس/آب 2022.

إذ وعدت شركة Casper في نيويورك بتوظيف عدد غير محددٍ من الموظفين بدوام جزئي، الذين سيتلقون أجورهم مقابل النوم. وقالت الشركة إنَّ المرشح المثالي ستكون لديه “قدرة استثنائية على النوم، والرغبة في النوم قدر الإمكان”، بالإضافة إلى الاستعداد لفعل ذلك في الأماكن العامة.

وجاءت أخيراً فرصة للتحول إلى الاحترافية، واستخدام مثل تلك الموهبة الطبيعية لبيع المراتب.

شروط الوظيفة
وسيُطلب من المرشحين ارتداء البيجامات أثناء العمل، ولم يُكشَف عن الرواتب التي سيحصلون عليها أثناء النوم، لكن الإعلان سرعان ما تلقى طلبات في شكل مقاطع فيديو من متقدمين متفائلين صوروا أنفسهم وهم في الفراش.

من جانبه، قال أحد المتقدمين: “ربما يكون هذا هو أغرب شيء فعلته على الإطلاق لمقابلة عمل، ولا يوجد مكان أفضل من هذا لفعله

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