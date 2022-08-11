ألعاب التضامن الإسلامي ..أربع ميداليات جديدة للمغرب واحدة منها ذهبية

هبة بريس ^ رياضة

فاز العداؤون المغاربة (ذكور وإناث) بأربع ميداليات جديدة ، واحدة منها ذهبية، في سباقات ألعاب القوى المدرجة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بمدينة “قونية” التركية.

وهكذا ، فاز العداء عبد الرفيع بوعسل بالميدالية الذهبية في سباق 3000 م حواجز بتوقيت قدره 9 د و 56 ث و100/77 .

وفي سباق 800 م ، توج حفيظ رزقي بالميدالية البرونزية بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 1 د و 48 ث و100/21 .

من جانبها، فازت العداءة المغربية إكرام واعزيز بالميدالية البرونزية في سباق 3000 م حواجز بتوقيت 9 د و 57 ث و 100/18 ، كما فازت سارة الهاشمي بالنحاسية في سباق 400 متر مستوية بزمن 54 ث و100/32 .

وفي تصريح للصحافة ، قال عبد الرفيع بوعسل الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر حواجز ، إن هذا التتويج جاء ثمرة العمل الدؤوب والمتواصل مع مدربه كريم التلمساني الذي يشرف أيضا على تدريب البطل الأولمبي سفيان البقالي.

وأضاف أن هذه الميدالية الذهبية تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تأتي بعد عدم تحقيقه المشاركة في بطولة العالم (يوجين 2022) في الولايات المتحدة الأمريكي

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