تصفية طالب مغربي بكندا

2022-08-11 / 11:58
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هبة بريس _ الرباط

عبأت السلطات الأمنية بمنطقة “ستونهام” السياحية، شمال كيبيك بكندا، طائرة صغيرة دون طيار، وفريقا من الكلاب المدربة، وشاحنات وكاميرات رصد، ومجموعات من المحققين في شعب مختلفة، لفك لغز مقتل طالب مغربي

الطالب يدعى أشرف التيمومي، ويدرس بمدينة موريال، يبلغ من العمر 20 سنة، وجد مقتولا داخل سيارة بهذه المنطقة السياحية.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الجريمة، حبث شوهد صبيحة اليوم الأربعاء رجال شرطة بكلاب مدربة تجوب المنطقة بحث عن أدلة تقود لمرتكب الجريمة.

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تعليق واحد

  1. اولا رحمه الله والهم اهله الصبر.
    ليست المرة الاولى او الثانية ولكن اظن ان هذا الحدث لا علاقة له بالعنصرية كما سيروج له. يجب عدم التسرع و اعطاء المحققين الوقت الكافي . عديد من الشبان من كل الاجناس المنحدرين من دول كالمغرب ينبهرون بالحرية و ربح المال السريع ويسقطون في دواليب المافيات. انا لا اتهم الضحية انما عاينت هنا حالات اتت للدراسة ثم انقلت الى ……

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