عاشوراء .. توقيف 228 شخصا وحجز 360 ألفا من المواد المحظور

هبة بريس _ الرباط

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء، عن توقيف 228 شخصا، من بينهم 41 قاصرا، فضلا عن حجز 360 ألف و666 وحدة من هذه المواد المحظورة القابلة للاشتعال.

وقد عالجت مصالح الأمن الوطني، خلال هذه الفترة، ما مجموعه 193 قضية زجرية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، حيث جاءت ولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 54 قضية وتوقيف 63 شخصا يشتبه في تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية، تليها ولاية أمن سطات بـ48 قضية وولاية أمن الرباط بـ22 قضية، ثم ولاية أمن القنيطرة والأمن الإقليمي بالجديدة بـ20 قضية بكل منهما… إلخ.

كما أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا عن حجز ما مجموعه 360 ألف و666 وحدة من المفرقعات والشهب النارية من مختلف الأحجام والفئات، من بينها 186.288 وحدة بمدينة الدار البيضاء و58,799 وحدة بمدينة مراكش، فضلا عن حجز 39,937 وحدة بمدينة الرباط و38,095 وحدة بمدينة سطات و21,720 وحدة بمدينة الجديدة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تجفيف كافة منابع تهريب وترويج هذه المواد الخطيرة والقابلة للاشتعال وتحييد الأخطار الناتجة عن استعمالها، خصوصا لدى فئة الأطفال واليافعين

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