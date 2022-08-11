حركة بيئية ..تصدير الأفوكادو والبطيخ تصدير للمياه الجوفية
دقت ”حركة مغرب البيئة 2050″ ناقوس الخطر، حول استنزاف المياه الجوفية بسبب زراعة الأفوكادو والبطيخ الأحمر. داعية إلى تعديل السياسة في مجال الزراعات الدخيلة بشكل عاجل.
وترى الحركة البيئية، أن المغرب بتصديره المنتجات الفلاحية التي تستهلك الكثير من الماء، فهو بذلك يصدر أغلى مورد طبيعي، وهو المياه الجوفية. موضحة أن المياه تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه.
وكمثال على ذلك، تضيف الحركة ذاتها، فإن البطيخ ينتقل من دول شمال إفريقيا نحو دول أوروبا الغنية بالمياه، والأفوكادو من أمريكا الجنوبية، والمغرب نحو أوروبا وأمريكا. مشددة على استنزاف المياه الجوفية في زراعة هاته الفواكه يشكل خطرا كبيرا على الاستمرارية في الحياة على أرض المغرب.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه يمكن لهذه التجارة أن ” تسبب في سيطرة شركات وأفراد على مصادر المياه، وندرة مياه الشرب والزراعة المعاشية في بلدان العالم الثالث من أجل رفاهية دول العالم الأول بالفواكه، بدل تخصيص هذه المياه لزراعة الحبوب والبقوليات في دول العالم الفقير”.
4 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
المياه مورد طبيعي لم يعد يتحمل التبذير لهذا أصبح من المفروض تعديل جاد في طريقة إستهلاكه كيفما كانت الجهة أو القطاعات المستغلة له.
بما أن أزمة المياه مست دولا عديدة عبر العالم إلا أن دول إفريقيا هي التي تتأثر سريعا بنقص المياه لهذا يجب إعادة ترتيب أوراقها فيما يخص سياستها تجاه كيفية استغلاله دون أن تضر باقتصادها المستقبلي.
لقد كان على واضعي و مخططي المغرب الأخضر الذين تصرفوا في الملايير من أموال الشعب في قطاع تواجدوا به لعشرات السنين أن يفكروا في الأمر بطريقة استباقية و يتجهون إلى الزراعات التي تغطي حاجيات الوطن و ما زاد عن ذلك يمكن آنذاك توجيهه للتصدير ،نذكر أن المغرب في الستينات كان دولة مصدرة للحبوب، رغم بساطة الوساءل التقنية و صغر المساحة المزروعة مقارنة مع الوضعية الحالية