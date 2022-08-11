ممثلة عراقية تقاضي إيكونوميست لنشر صورتها بتقرير عن السمنة

2022-08-11 / 10:01
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هبة بريس _ وكالات

قررت الممثلة العراقية إيناس طالب، رفع دعوة قضائية ضد مجلة “الإيكونوميست”، بسبب استخدام صورتها من دون إذنها في تقرير يتحدث عن بدانة المرأة في منطقة الشرق الأوسط.

واتهمت إيناس طالب مجلة “الإيكونوميست” بتعديل الصورة باستخدام برنامج الفوتوشوب، معتبرة أن استخدام الصورة جاء خارج سياقها، وأن الأمر دون إذنها بما يمثل انتهاكا لحريتها وخصوصيتها.

وتصدر صورة الممثلة الشهيرة ومقدمة البرامج الحوارية، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وضع “الإيكونوميست” الصورة واجهة للتقرير الذي حمل عنوان “لماذا النساء أكثر بدانة من الرجال في العالم العربي؟”.

ورأت الممثلة العراقية أن تقرير المجلة “إهانة للمرأة العربية بشكل عام والنساء العراقيات بشكل خاص”، متسائلة: “لماذا تهتم مجلة الإيكونوميست بالنساء البدينات في العالم العربي وليس في أوروبا أو الولايات المتحدة؟”، وفق مجلة “نيولاينز”.

وأضافت: “لم يعرفوا أنني مشهورة وشخصية عامة. يمكنني تحويل الأزمات إلى مكاسب”.

وتعد إيناس طالب، 42 سنة، من أشهر الممثلات العراقيات، ولديها تسعة ملايين متابع على إنستغرام.

وواجهت مقالة “الإيكونوميست” انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بعض المستخدمين بأنها “عنصرية” و”متحيزة جنسيا” و”تشهر” بالنساء العربيات.

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