هذهوحقيقة اوفاة السفير السعودي أثناء كلمة له في القاهرة

هبة بريس _ وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر وفاة السفير السعودي أثناء كلمة له ألقاها في القاهرة.

وأكدت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، في منشور على تويتر، الأربعاء، أن “ما يتداول عن وفاة السفير السعودي محمد القحطاني في القاهرة غير صحيح

وأوضحت الهيئة أن “الفيديو المتداول يعود لرجل أعمال سعودي كان مشاركا في إلقاء خطاب بمؤتمر في القاهرة، ووافته المنية حينها (..)”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0